Les implications géopolitiques de la concession du seul aéroport international des Comores à la société émiratie Terminals Holding

Les implications géopolitiques de la concession du seul aéroport international de l’Union des Comores à la société émiratie Terminals Holding







Le gouvernement comorien a officialisé le mardi 24 avril 2025 la concession de l'aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim (AiMPSI) à la société émiratie Terminals Holding pour une durée de 25 ans à compter du 1er mai 2025. Une nouvelle société dans laquelle l'État comorien ne disposera que d'une minorité d'actions sera créée pour cette occasion.





L'AiMPSI est le seul aéroport de l’île de Ngazidja. Il est situé à environ 15 km du palais présidentiel de Beit Salam, de Kandani, principal camp militaire des Comores et à quelques encablures de la station de télévision des Comores et de la base de drones de Voidjou gérée par les Américains. C’est dire l’importance stratégique de cet aéroport.





Bien de Comoriens semblent surpris par le fait que les députés n’aient pas été associés de quelque manière que ce soit à la prise de cette décision qui concerne un élément de notre souveraineté. C’est qu’ils ignorent ou oublient qu’en vertu de la constitution du 30 juillet 2018 la création des catégories d’établissements publics ne fait plus partie du domaine de la loi. Elle relève désormais du domaine réglementaire.





Il s’agit d’une profonde rupture par rapport à toutes les constitutions antérieures pour lesquelles la création des catégories d'établissements publics était une compétence legislative. Par ce procédé connu sous le nom de "délégalisation"en droit constitutionnel, le colonel Azali pourra privatiser, à sa convenance, des pans entiers de notre économie sans devoir soumettre, ne serait-ce que pour la forme, aucun texte au parlement.





J'avais souligné les dangers de ce procédé dans une tribune que j'ai publiée à HabarizaComores et sur ma page Facebook le 30 août 2022 sous le titre "Privatisation des sociétés d’Etat ? Attention danger !" https://www.habarizacomores.com/2022/08/privatisation-des-societes-detat.html





J'avais indiqué que la libéralisation de l'importation du riz de consommation populaire était un ballon d'essai et que les activités d'autres sociétés d'État allaient tomber dans l'escarcelle d'opérateurs privés dans la plus grande opacité. Nous y sommes. Les emplois fictifs massifs, les investissements hasardeux, les surfacturations et les dépenses somptuaires qui ont coulé le navire ont été imposés par Azali et son clan. Il est donc curieux que ce soit le fils d'Azali qui se présente en sauveur de l'AiMPSI.









"Bien décidée à asseoir son emprise dans plusieurs pays clés pour sa diplomatie sécuritaire, Abou Dhabi monte de toutes pièces un nouvel acteur aéroportuaire, Terminals Holding. En mettant la main sur la gestion de plusieurs aéroports, cette société proche de Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats, agit comme un prolongement informel de la diplomatie émiratie" peut-on lire sur ce site.





L'allongement de la piste de l'AiMPSI, évidemment indispensable pour le développement du trafic aérien, répondrait également à un objectif militaire : l'accueil d'avions militaires de très grande capacité et de drones MALE (Moyenne Altitude et de Longue Endurance).





L'aéroport de Hahaya va-t-il devenir une plaque tournante de la déstabilisation des pays de la région, les Emirats Arabes Unis ayant la fâcheuse habitude de fournir un soutien logistique à des rébellions armées (les milices du général soudanais Hemetti, les séparatistes du Somaliland en Somalie) à partir de certains aéroports qu'ils gèrent ? Allons nous renouer avec les heures sombres de notre histoire lorsque les Comores, sous la présidence d'Ahmed Abdallah Abderemane, servaient de base arrière pour la fourniture d'armes au régime de l'apartheid qui était sous embargo international et aux rebelles de la Renamo qui combattaient l'armée mozambicaine ?





La prise de contrôle de l'AiMPSI par la société émiratie Terminals Holding s'ajoute à la fourniture frauduleuse de passeports comoriens à des résidents émiratis qui pourraient s'en servir pour mener des activités criminelles y compris contre des Etats tiers.





La concession du seul aéroport international du pays à un opérateur privé qui est un instrument informel de la diplomatie d'une puissance étrangère aux desseins guerriers est source d'une grande inquiétude. La proximité de cette future base aérienne officieuse, aux mains d'une puissance étrangère, avec la station de télévision, le principal camp militaire du pays et le palais présidentiel interroge. Et que dire de son voisinage avec la base de drones de Voidjou gérée par l'armée américaine ? Je peux parier que les Émiratis s'installent à Hahaya avec la bénédiction voire à la demande des Américains. Abu Dhabi n'est-elle pas la meilleure alliée de Washington dans le monde arabe ?





Les Emirats Arabes Unis ont été désignés le 23 septembre 2024 comme "partenaire majeur de défense" des Etats-Unis par l'ancien président américain Biden, un privilège qu'ils partagent uniquement avec l'Inde et qui permet une "coopération sans précédent en faveur de la stabilité régionale au Moyen-Orient, en Afrique de l'Est et dans les régions de l'océan indien" selon la Maison Blanche.





Par ailleurs, les Emirats Arabes Unis sont le seul Etat arabe à avoir rompu le consensus des Etats arabes sur le rejet du projet de Trump de déplacer de force deux millions de Palestiniens de la Bande de Gaza.





De ce qui précède, nous pouvons conclure que la concession de l'AiMPSI à la société émiratie Terminals Holding renforce l'emprise géopolitique des Etats-Unis sur les Comores. Avec les Américains à Voidjou et les Emiratis à Hahaya, le colonel Azali pourra bien dormir sur ses 2 oreilles à Itsandra Mdjini. Par contre, le peuple comorien martyrisé par la dictature sanguinaire du colonel Azali et nos voisins auront du souci à se faire.





Abdourahamane Cheikh Ali

Président du MRDPC