Le procureur de la république a rejeté les accusations portées par la famille d'Akibarou

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 16 décembre 2025 2025-12-16T12:07:00+01:00 Modifier ce post

Le procureur de la république a rejeté les accusations portées par la famille d'Akibarou Issoufa, décédé le 9 décembre après sept mois de détention à.

Le procureur de la république a rejeté les accusations portées par la famille d'Akibarou

Le parquet de Mutsamudu a rejeté lundi les accusations portées par la famille d'Akibarou Issoufa, décédé le 9 décembre après sept mois de détention à Anjouan.

La famille avait porté plainte pour "enlèvement" et "non-assistance à personne en danger". Devant la presse, le procureur parle lui d'"arrestation classique" exécutée "en plein jour" sur mandat d'arrêt.

Il a précisé qu'Akibarou Issoufa avait "pris la fuite" vers Mohéli en février 2025 malgré un ordre d'empêchement, après une plainte de son ex-épouse égyptienne pour escroquerie et abandon de famille.

Le procureur conteste également tout défaut de soins. Il affirme qu'un médecin a été "dépêché dès le signalement de l'état de santé du détenu le 8 décembre". Transféré le jour même aux urgences de Mutsamudu, il est décédé dans la nuit. Un rapport médical est attendu "pour établir les causes du décès".

Le procureur a par ailleurs imputé les retards du procès aux avocats de la défense, les accusant d'user de manœuvres dilatoires. Texte : CMM

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières