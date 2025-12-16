Le procureur de la république a rejeté les accusations portées par la famille d'Akibarou Issoufa, décédé le 9 décembre après sept mois de détention à.



Le parquet de Mutsamudu a rejeté lundi les accusations portées par la famille d'Akibarou Issoufa, décédé le 9 décembre après sept mois de détention à Anjouan. Le parquet de Mutsamudu a rejeté lundi les accusations portées par la famille d'Akibarou Issoufa, décédé le 9 décembre après sept mois de détention à Anjouan.





La famille avait porté plainte pour "enlèvement" et "non-assistance à personne en danger". Devant la presse, le procureur parle lui d'"arrestation classique" exécutée "en plein jour" sur mandat d'arrêt.





Il a précisé qu'Akibarou Issoufa avait "pris la fuite" vers Mohéli en février 2025 malgré un ordre d'empêchement, après une plainte de son ex-épouse égyptienne pour escroquerie et abandon de famille.





Le procureur conteste également tout défaut de soins. Il affirme qu'un médecin a été "dépêché dès le signalement de l'état de santé du détenu le 8 décembre". Transféré le jour même aux urgences de Mutsamudu, il est décédé dans la nuit. Un rapport médical est attendu "pour établir les causes du décès".





Le procureur a par ailleurs imputé les retards du procès aux avocats de la défense, les accusant d'user de manœuvres dilatoires. Texte : CMM