Affaire Akbar : La tension reste toujours vive à Fomboni

Tension à Fomboni


La fin de la journée de ce mardi 16 décembre a été marquée par de vives tensions à Fomboni. Des pneus incendiés et la route principale, reliant Salamani à Mabahoni, barricadée.

Ces actions constituent une réaction de jeunes dénonçant « l’injustice infligée à Akbar Issoufa, décédé au CHRI de Hombo après sept mois d’incarcération, marqués par des mauvais traitements et une maladie négligée par les autorités judiciaires ».

Ce mercredi matin, le calme est, en tout cas, revenu dans la ville mais la tension reste toujours vive. 

À signaler cependant des dégâts matériels : le restaurant Alvaro, situé au parking de Salamani, a vu l’une de ses baies vitrées brisée.

Nous y reviendront..

Mohéli Matin

