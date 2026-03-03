Mohamed Maamoune Mohamed Chanfiou souffre de troubles mentaux ! Avant cette épreuve, il était connu pour son sérieux, sa connaissance religieuse et so

MISE AU POINT IMPORTANTE







Depuis plusieurs années, notre frère Mohamed Maamoune Mohamed Chanfiou alias Soulageur du cœur traverse une épreuve très lourde : une maladie mentale apparue en 2006 alors qu’il n’avait que 26 ans. Depuis plusieurs années, notre frère Mohamed Maamoune Mohamed Chanfiou alias Soulageur du cœur traverse une épreuve très lourde : une maladie mentale apparue en 2006 alors qu’il n’avait que 26 ans.





Avant cette épreuve, il était connu pour son sérieux, sa connaissance religieuse et son engagement. Natif de Helendjé, formé à Mbeni, il faisait partie des meilleurs élèves en études coraniques et enseignait même le fiqh avant que la maladie n’altère progressivement sa mémoire et son discernement. Notre famille n’est pas restée passive.





De Mohéli à Anjouan, en passant par Mayotte puis Dar es Salaam, nous avons multiplié les consultations et les démarches pour tenter de lui trouver une guérison.





Aujourd’hui, il est profondément regrettable que certaines personnes exploitent la vulnérabilité des malades mentales en provoquant leurs délires, pour en faire un spectacle jusqu’à ce que à l’heure actuelle mon grand frère se trouve aux mains de la justice.





Une maladie mentale n’est ni un crime ni un divertissement. C’est une souffrance. Et exploiter la souffrance d’un malade est une faute morale grave. Nous croyons à la justice. La justice sait faire la différence entre un acte volontaire et les paroles d’un homme dont le discernement est atteint par la maladie.





Nous appelons chacun à la responsabilité, à la retenue et au respect de la dignité humaine. Celui qui craint Dieu et respecte les valeurs humaines ne se moque pas d’un malade.





Said Youssouf Mohamed