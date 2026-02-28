Les Etats-Unis et Israel ont attaqué l'Iran

Ce samedi matin, des explosions ont été entendues à Téhéran et dans d’autres villes du pays. Le président américain a confirmé participer à cette opération coordonnée avec Tel-Aviv. La riposte iranienne, avec des tirs de missiles vers Israël, a débuté.





Donald Trump annonce ce samedi matin que les Etats-Unis ont lancé des «opérations de combat majeures» contre l’Iran et promet de «détruire» les capacités de missiles de l’Iran et de «réduire à néant» sa marine.





Cette attaque, baptisée «Lion rugissant» par l’armée israélienne, intervient quelques jours après des menaces du président américain Donald Trump de frapper la République islamique, ennemi juré d’Israël, et alors que les Etats-Unis ont déployé une importante force aéronavale dans la région.





Selon la télévision publique israélienne, les frappes sur l’Iran ont visé des «dizaines d’objectifs militaires». Des explosions ont été entendues à Ispahan, Qom, Karaj ou Kermanshah.





Cette attaque est lancée au lendemain d’une troisième session de pourparlers à Genève entre l’Iran et les Etats-Unis, qui était perçue comme l’une des dernières chances pour éviter une guerre.





AFP