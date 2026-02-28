Les Etats-Unis et Israel ont attaqué l'Iran

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 28 février 2026 2026-02-28T10:45:00+01:00 Modifier ce post

Les Etats-Unis et Israel ont attaqué l'Iran. Selon la télévision publique israélienne, les frappes sur l’Iran ont visé des «dizaines d’objectifs milit

Les Etats-Unis et Israel ont attaqué l'Iran

Ce samedi matin, des explosions ont été entendues à Téhéran et dans d’autres villes du pays. Le président américain a confirmé participer à cette opération coordonnée avec Tel-Aviv. La riposte iranienne, avec des tirs de missiles vers Israël, a débuté.

Donald Trump annonce ce samedi matin que les Etats-Unis ont lancé des «opérations de combat majeures» contre l’Iran et promet de «détruire» les capacités de missiles de l’Iran et de «réduire à néant» sa marine.

Cette attaque, baptisée «Lion rugissant» par l’armée israélienne, intervient quelques jours après des menaces du président américain Donald Trump de frapper la République islamique, ennemi juré d’Israël, et alors que les Etats-Unis ont déployé une importante force aéronavale dans la région.

Selon la télévision publique israélienne, les frappes sur l’Iran ont visé des «dizaines d’objectifs militaires». Des explosions ont été entendues à Ispahan, Qom, Karaj ou Kermanshah.

Cette attaque est lancée au lendemain d’une troisième session de pourparlers à Genève entre l’Iran et les Etats-Unis, qui était perçue comme l’une des dernières chances pour éviter une guerre.

AFP

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières