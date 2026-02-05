Remaniement du gouvernement Azali : Voici les nouveaux ministres. Monsieur MOHAMED NOUROUDDINE AFRAITANE : Ministre de la Justice, des Affaires Islami
Moroni, le 05/02/2026
DECRET N°26-030/PRPortant Composition du Gouvernement de l'Union des ComoresDans le cadre du remaniement gouvernemental, de nouveaux ministres ont été nommés aux portefeuilles suivants :
- Ministère des Finances et du Budget : Monsieur Moussa Abderemane (photo)
- Ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la Fonction publique, chargé des Droits de l’Homme et des Affaires publiques : Monsieur Mohamed Nourouddine Afraitane
- Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture : Monsieur Said Mohamed Ali Said
ARTICLE 1er : Sont nommés Ministres :
- Dr ABOUBACAR SAID ANLI : Ministre de l'Energie, de l'Eau et des Hydrocarbures ,
- Dr DANIEL ALI BANDAR : Ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Artisanat ;
- Madame HASSANE ALFEINE YASMINE : Ministre des Transports Maritimes et Aériens :
- Monsieur BACAR MVOULANA : Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement, de la recherche Scientifique, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle ;
- Monsieur MBAE MOHAMED : Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, chargé du Monde Arabe, de la Diaspora, de la Francophonie et de l'Intégration Africaine ;
- Monsieur MOHAMED AHMED ASSOUMANI : Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et de l'Administration Territoriale, chargé des Relations avec les Institutions ;
- Monsieur MOUSTOIFA HASSANI MOHAMED : Ministre de l'Economie, de l'Industrie, des Investissements, chargé de l'Intégration Economique ;
- Monsieur MOUSSA ABDEREMANE : Ministre des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire ;
- Madame FATIMA AHAMADA : Ministre de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l'Information, Porte-Parole du Gouvernement ;
- Monsieur MOHAMED NOUROUDDINE AFRAITANE : Ministre de la Justice, des Affaires Islamiques et de la Fonction Publique, chargé des Droits de l'Homme et des Administrations Publiques ;
- Monsieur OUMOURI MMADI HASSANI : Ministre des Postes, des Télécommunications, de l'Economie numérique et de la Transparence ;
- Monsieur SAID MOHAMED ALI SAID : Ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture ;
- Monsieur CHEKIDINE SAID MADI : Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des Affaires Foncières et des Transports terrestres ;
- Monsieur AHAMADI SIDI NAHOUDA : Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
- Monsieur ABUBAKAR BEN MAHMOUD : Ministre de l'Environnement, chargé du Tourisme.
ARTICLE 2 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel de des Comores et communiqué partout où besoin sera.
AZALI Assoumani
