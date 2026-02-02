Moroni : ce que l'on sait après la découverte d'un nouveau corps sans vie

02 février 2026

Moroni : ce que l'on sait après la découverte d'un nouveau corps sans vie.

Découverte d'un corps sans vie à proximité du port de Moroni


Moroni : ce que l'on sait après la découverte d'un nouveau corps sans vie

Une triste nouvelle vient de secouer la capitale. Un corps sans vie a été découvert ce matin à proximité du port de Moroni.

Pour l'heure, les circonstances de ce drame restent inconnues et aucune information officielle n'a encore été communiquée sur l'identité de la personne.

Des éclaircissements sont attendus dans les prochaines heures après les premières constatations des autorités compétentes.

Texte et image : Ortc

