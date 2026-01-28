Message de l’Ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union des Comores. Nous avons renforcé notre coopération en matière de sécurité afin d'aider les C
Ci-après un message de l’Ambassadeur Claire Pierangelo:
Ce fut un privilège de servir en tant qu'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union des Comores. J'ai eu le privilège de nouer des relations avec les Comoriens de Grande Comore, de Mohéli et d’Anjouan. Ensemble, nous avons développé les programme d’échanges éducatifs et la formation en langue anglaise afin d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes Comoriens, aux Comores comme à l'étranger, et de les connecter au reste du monde. Nous avons renforcé notre coopération en matière de sécurité afin d'aider les Comores à faire face aux défis croissants. Les États-Unis restent attachés à ce partenariat ainsi qu'au peuple comorien. Je vous souhaite beaucoup de succès pour l'avenir et vous adresse tous mes vœux de réussite.
The following is a message from U.S. Ambassador Claire Pierangelo:
It has been my privilege to serve as U.S. Ambassador to the Union of the Comoros. I have had the privilege of building relationships with Comorians on Grand Comore, Moheli, and Anjouan. Together, we have advanced education exchange and English language training to increase opportunities for Comorian youth both on the islands and to connect them with the larger world outside. We have expanded our security cooperation to help Comoros face increasing challenges. The United States remains committed to this partnership and to the Comorian people. I am proud of what we have accomplished together. I wish you great success for the future and all my best.
