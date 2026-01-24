Les Comores, possibles victimes collatérales d’un conflit international : USA/IRAN?







L'Iran est dans le viseur des États-Unis et, en cas de résistance, une coalition occidentale pourrait se former. Depuis quelques jours, les forces américaines commencent à se positionner dans la région. La base la plus proche se trouve dans l'océan Indien, sur l'île de Diego Garcia, au nord des Comores. Cette grande base militaire pourrait devenir une cible pour l'Iran. D'ailleurs, au mois d'avril, l'Iran avait déjà menacé de l'attaquer.





Dans ce contexte, la présence militaire américaine observée aux Comores depuis hier ne semble ni anodine ni due au hasard. Les Comores pourraient, éventuellement, servir de point d’appui logistique dans une opération militaire contre l’Iran.





Les explications données aujourd’hui par l'état major comorien au camp d’Itsundzu, qui parlent d’une coopération militaire entre les Comores et les États-Unies pour lutter contre les activités illégales et illicites en mer sur la côte-est africaine, ne convainquent pas entièrement. En effet, plusieurs programmes régionaux existent déjà dans ce domaine, avec la participation de partenaires internationaux, dont les États-Unis. Donc, cette coopération est trop louche.





Compte tenu des possibles conséquences d’un tel contexte international, il est important que toute cette coopération soit expliquée clairement à la population. Le gouvernement doit faire preuve de transparence (pour une seule dans la vie) sur les objectifs de ces accords, sur ce qu’ils impliquent concrètement et sur les risques éventuels pour le pays, si cette situation venait à être liée à un conflit armé.





Saïd Ali Hamidou