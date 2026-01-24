Le Brigadier General Matthew W. Brown (U.S. Army) reçu par Belou

Le Brigadier General Matthew W. Brown (U.S. Army) reçu par Belou

Dans un contexte régional marqué par des enjeux croissants de sécurité maritime, j’ai eu l’honneur d’accueillir aux Comores le Brigadier General Matthew W. Brown (U.S. Army).

Des échanges stratégiques et opérationnels approfondis autour du renforcement de la coopération militaire, du développement des capacités des Forces comoriennes, de la surveillance des espaces maritimes et de la lutte contre les menaces transnationales, au service de la stabilité et de la sécurité régionales.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

