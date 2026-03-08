Message du chargé de la Défense depuis l'ile de La Réunion. Cette visite m’a permis de découvrir concrètement le fonctionnement de ce programme, qui p



À l'issue de ma rencontre avec le préfet à La Réunion, j'ai eu l'honneur de visiter le Service Militaire Adapté (SMA).





Le SMA est un dispositif d’insertion socioprofessionnelle destiné aux jeunes de 16 à 25 ans éloignés de l’emploi dans les territoires d’Outre-mer. Chaque année, il accompagne près de 6 000 volontaires en leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles, sociales et civiques afin de faciliter leur insertion dans la vie active.





Cette visite m’a permis de découvrir concrètement le fonctionnement de ce programme, qui propose des formations pratiques, un encadrement structurant et un accompagnement socio-éducatif complet favorisant la discipline, la responsabilité et l’autonomie.





En tant que Directeur de Cabinet du Président de la République, la mise en place d’un dispositif inspiré de ce modèle aux Comores me tient particulièrement à cœur, car il représente une opportunité réelle pour accompagner les jeunes déscolarisés vers la formation, l’emploi et l’insertion.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense