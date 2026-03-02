Grave accident de la circulation à Bouenindi Hamanvou

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 02 mars 2026 2026-03-02T11:34:00+01:00 Modifier ce post

Grave accident de la circulation à Bouenindi Hamanvou. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Il faut préciser qu'il ne s'agit pa

Grave accident de la circulation à Bouenindi Hamanvou

Un grave accident de la circulation s'est produit à Bouenindi dans la région de Hamanvou en Grande-comore. D'après nos informations, les cinq occupants de la voiture sont grièvement blessés et transportés dans les hôpitaux les plus proches.

Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'un montage photo. A suivre...

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières