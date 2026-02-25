La Chine fait un don de 6 milliards aux Comores. J'ai également mis en lumière le rôle prépondérant de la Chine comme partenaire stratégique dans les.



Ce matin, au Ministère des Affaires Étrangères, j'ai procédé aux côtés de l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine à Moroni, à la signature d'un accord portant sur un don d'un montant de 100 millions de Yuan soit environ 6 milliards de francs comoriens.





Dans mon allocution, j'ai salué "un geste de solidarité et d'amitié profonde" qui incarne l'excellence des relations bilatérales tissées depuis plus d'un demi-siècle. J'ai rappelé les fondements de notre coopération et notre vision partagée fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et l'égalité souveraine entre nos nations.





J'ai également mis en lumière le rôle prépondérant de la Chine comme partenaire stratégique dans les secteurs vitaux que sont les infrastructures, la santé, l'éducation et l'énergie. J'ai réaffirmé notre engagement que ces ressources seront gérées en toute transparence, exclusivement au bénéfice du peuple comorien, pour consolider notre résilience économique et sociale.





Mbae Mohamed