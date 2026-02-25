La Chine fait un don de 6 milliards aux Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 25 février 2026 2026-02-25T11:26:00+01:00 Modifier ce post

La Chine fait un don de 6 milliards aux Comores. J'ai également mis en lumière le rôle prépondérant de la Chine comme partenaire stratégique dans les.

La Chine fait un don de 6 milliards aux Comores

Ce matin, au Ministère des Affaires Étrangères, j'ai procédé aux côtés de l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine à Moroni, à la signature d'un accord portant sur un don d'un montant de 100 millions de Yuan soit environ 6 milliards de francs comoriens.

Dans mon allocution, j'ai salué "un geste de solidarité et d'amitié profonde" qui incarne l'excellence des relations bilatérales tissées depuis plus d'un demi-siècle. J'ai rappelé les fondements de notre coopération et notre vision partagée fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et l'égalité souveraine entre nos nations.

J'ai également mis en lumière le rôle prépondérant de la Chine comme partenaire stratégique dans les secteurs vitaux que sont les infrastructures, la santé, l'éducation et l'énergie. J'ai réaffirmé notre engagement que ces ressources seront gérées en toute transparence, exclusivement au bénéfice du peuple comorien, pour consolider notre résilience économique et sociale.

Mbae Mohamed

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières