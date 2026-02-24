Décès de la journaliste Binti Mhadjou : message de Nour El Fath Azali. De la présentation à la direction de l’information, puis en qualité de rédactri



Journaliste de talent, femme de conviction et professionnelle respectée, Binti Mhadjou a consacré une grande partie de sa vie au service de l’information et de la communication publique. Journaliste de talent, femme de conviction et professionnelle respectée, Binti Mhadjou a consacré une grande partie de sa vie au service de l’information et de la communication publique.





De la présentation à la direction de l’information, puis en qualité de rédactrice en chef à la télévision nationale (ORTC), elle a incarné une certaine idée du journalisme : exigeant, responsable et profondément attaché à l’intérêt général.





Plus récemment, elle mettait son expérience au service du Ministère des Affaires étrangères en qualité d’attachée de presse avant d’être nommée Conseillère politique, contribuant avec discrétion et efficacité au rayonnement de l’institution.





Son départ laisse une empreinte indélébile dans le paysage médiatique et au sein de l’administration publique.





À sa famille, à ses proches et à l’ensemble de ses collègues, j’adresse mes pensées les plus sincères en cette épreuve.





Qu’Allah lui accorde Son pardon, Sa miséricorde.





Nour El Fath Azali