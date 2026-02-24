La presse comorienne en deuil : Décès de la journaliste Binti Mhadjou

La presse comorienne en deuil : Décès de la journaliste Binti Mhadjou

Inna lillahi wa inna ilayhi rajioun. Triste nouvelle avec le décès en Egypte de notre collègue journaliste.

Ancienne journaliste vedette de l'Office de radio et télévision des Comores ou ORTC, Binti Mhadjou occupait depuis déjà plus d'une année le poste d'attachée de presse du ministre des Affaires étrangères de l'Union des Comores.

L'ancienne figure emblématique du journal télévisé national et ex directrice de l’information et rédactrice en chef, nous a quittés en Égypte, où elle séjournait pour des raisons de santé.

Qu’Allah lui fasse miséricorde. Sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

