Visa de séjour à Madagascar : le gouvernement Malgache dévoile les nouveaux tarifs. Des dispositions spécifiques s’appliquent : le visa transformable.



Selon les dispositions relatives aux droits de visa de passeport, les frais pour les étrangers et les personnes de nationalité indéterminée varient selon la durée du séjour : 65 000 ariary pour 15 jours ou moins, 104 000 ariary pour 16 jours à un mois, 130 000 ariary pour un à deux mois, et 182 000 ariary pour deux à trois mois. Pour les séjours plus longs, les droits s'élèvent à 292 500 ariary (3 mois – 3 ans), 390 000 ariary (3 – 5 ans) et 487 500 ariary pour plus de cinq ans ou pour un visa de séjour définitif.

Des dispositions spécifiques s’appliquent : le visa transformable en long séjour est fixé à 182 000 ariary, le visa non immigrant transformable en immigrant à 325 000 ariary, et la prorogation ou le visa de sortie définitive à 130 000 ariary.





‎Une réduction de 50 % est accordée aux étudiants étrangers des grandes écoles, aux missionnaires et à leurs conjoints. Les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service en mission officielle sont exonérés, sur présentation d’un ordre de mission régulier.





Orange actu Madagascar