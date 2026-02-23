Visa de séjour à Madagascar : le gouvernement Malgache dévoile les nouveaux tarifs

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 23 février 2026 2026-02-23T18:31:00+01:00 Modifier ce post

Visa de séjour à Madagascar : le gouvernement Malgache dévoile les nouveaux tarifs. Des dispositions spécifiques s’appliquent : le visa transformable.

Visa de séjour à Madagascar : le gouvernement Malgache dévoile les nouveaux tarifs

Selon les dispositions relatives aux droits de visa de passeport, les frais pour les étrangers et les personnes de nationalité indéterminée varient selon la durée du séjour : 65 000 ariary pour 15 jours ou moins, 104 000 ariary pour 16 jours à un mois, 130 000 ariary pour un à deux mois, et 182 000 ariary pour deux à trois mois. Pour les séjours plus longs, les droits s’élèvent à 292 500 ariary (3 mois – 3 ans), 390 000 ariary (3 – 5 ans) et 487 500 ariary pour plus de cinq ans ou pour un visa de séjour définitif.
Des dispositions spécifiques s’appliquent : le visa transformable en long séjour est fixé à 182 000 ariary, le visa non immigrant transformable en immigrant à 325 000 ariary, et la prorogation ou le visa de sortie définitive à 130 000 ariary.

‎Une réduction de 50 % est accordée aux étudiants étrangers des grandes écoles, aux missionnaires et à leurs conjoints. Les détenteurs d’un passeport diplomatique ou de service en mission officielle sont exonérés, sur présentation d’un ordre de mission régulier.

Orange actu Madagascar

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières