Grave accident de la circulation près de l'Aéroport Prince Said Ibrahim. D'après nos informations, le chauffeur de la Peugeot 207, vraisemblablement.

Un grave accident s'est produit il y a quelques minutes sur la route Moroni - Hahaya. Deux véhicules dont un camion sont entrés en collision à quelques mètres de l'entrée de l'Aéroport International Prince Said Ibrahim. 

D'après nos informations, le chauffeur de la Peugeot 207, vraisemblablement endormi au volant, a dévié de sa trajectoire et s'est encastré sur le camion en sens inverse. Image : HRT Hadombwe

