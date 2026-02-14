Aéroport de Hahaya : Arrestation d'une femme de la diaspora avec 14 kilos de drogue. Cette opération intervient alors que le Ministère de l’Intérieur.

COMMUNIQUÉ





Moroni, 14 février 2026





Saisie de Stupéfiants : 14 Kilos de shit Interceptés à l'Aéroport



En collaboration avec la police aux frontières, la douane nationale a procédé à l'arrestation d'une jeune femme comorienne pour trafic de stupéfiants en provenance de France. 150 plaquettes de shit, totalisant 14 kilogrammes, ont été saisies à l'aéroport Prince Saïd Ibrahim.





Cette opération intervient alors que le Ministère de l’Intérieur vient de clôturer une formation sur la lutte contre les stupéfiants aux frontières. Cet engagement témoigne de notre détermination à renforcer la sécurité et à protéger nos citoyens des dangers liés aux drogues.





Nous appelons la population à rester vigilante et à collaborer avec les autorités pour garantir un environnement sûr et sain.





Service de Communication

Ministère de l'intérieur