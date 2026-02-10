Démarrage des travaux du village des jeux des îles 2027

Le COJI a appelé à l'esprit patriotique de ces entreprises dans ce projet qui impose une vraie course contre la montre et des impératifs de qualité.

Le COJI Comores 2027 a convoqué la douzaine d’entreprises de BTP présélectionnées pour l’appel d’offres restreint des travaux des VRD (terrassement, routes, assainissement, électricité) du village des jeux de Moindzaza Djoumbé.

Le président du COJI Mr Mohamed Issimaila a tenu à préciser que pour ce projet des VRD, l’Etat comorien et le COJI Comores 2027 ont décidé de faire participer le tissu économique local dans ce projet d’envergure.

Le COJI a appelé à l’esprit patriotique de ces entreprises dans ce projet qui impose une vraie course contre la montre et des impératifs de qualité.

Les entreprises ont salué cette volonté de partenariat avec le secteur privé comorien et ont pris l’engagement de ne ménager aucun effort pour respecter les délais et le cahier de charges. Après une séance de travail d’une demie heure au siège du COJI, les entreprises ont été conduites sur le site du village des jeux à Moindzaza. COJI

