Comores Telecom en deuil !

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre collègue MOHAMED SOULE, alias GP.

Un collaborateur engagé, un esprit généreux, une présence qui marquera durablement celles et ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Son départ laisse un vide immense au sein de notre équipe et dans nos cœurs.

L’enterrement aura lieu ce lundi 09 février 2026 à 15h à Mitsamiouli.

En ces moments de profonde douleur, la Direction Générale et l’ensemble du personnel de Comores Telecom adressent leurs sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l’ont connu.

Qu’Allah lui accorde Sa miséricorde et l’accueille au Paradis.

