Passation au Ministère de l’Information : Mme MouznaT Djoumoi a exprimé sa gratitude envers Mme la Ministre Fatima. our sa part, le Secrétaire général

Passation de service à la Direction Générale du Genre







Ce lundi 9 février 2026, le ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l’Information a abrité la cérémonie de passation de services à la Direction générale du Genre, organisée sous l’impulsion de Madame la Ministre FATIMA AHAMADA. Ce lundi 9 février 2026, le ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l’Information a abrité la cérémonie de passation de services à la Direction générale du Genre, organisée sous l’impulsion de Madame la Ministre FATIMA AHAMADA.





À cette occasion, Madame MOUZNAT DJOUMOI a officiellement pris ses fonctions en tant que Directrice générale du Genre, succédant à Madame Zoulfata. La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et empreinte de joie, témoignant d’une transition harmonieuse au sein de cette direction stratégique.





Le ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l’Information salue l’arrivée de Madame MOUZNAT DJOUMOI, appelée à accompagner et renforcer la dynamique de la Direction du Genre, considérée comme le cœur du ministère, afin d’innover et d’améliorer les actions en faveur de la promotion du genre.





Dans son intervention, la nouvelle Directrice générale a salué l’engagement du Président de l’Union des Comores, Son Excellence Azali Assoumani, pour sa politique en faveur de la promotion des femmes aux hautes fonctions de l’État. Elle a souligné que cette dynamique constitue un levier essentiel pour l’autonomisation et la valorisation des femmes comoriennes.





Madame MOUZNAT DJOUMOI a également exprimé sa gratitude à Madame la Ministre FATIMA AHAMADA, saluant son courage, son leadership et sa détermination à œuvrer avec efficacité pour la réussite des missions du ministère.





Pour sa part, le Secrétaire général du ministère a appelé l’ensemble des responsables et des agents à la solidarité, à l’esprit d’équipe et à une collaboration renforcée afin d’assurer une action collective efficace au service des objectifs du ministère.





Service communication

Ministère de la Promotion du Genre, de la Solidarité et de l'Information