Libye : Seif al-Islam Kadhafi tué par des hommes armés

Libye : Seif al-Islam Kadhafi, l’un des fils du dictateur défunt, tué par des hommes armés







L’héritier présumé du régime libyen était poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. Les circonstances de son décès restent floues.





Seif al-Islam Kadhafi, l’un des fils de l’ex-dictateur Mouammar Kadhafi, longtemps vu comme son successeur potentiel et recherché par la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité, est mort, ont annoncé plusieurs médias libyens.





Son conseiller, Abdullah Othman Abdurrahim, a indiqué qu’il était décédé dans une publication sur Facebook, avant de préciser qu’il avait été assassiné par quatre hommes armés. Ils « ont pris d’assaut la résidence de Seif al-Islam Kadhafi après avoir neutralisé les caméras de surveillance, puis l’ont exécuté « , a écrit la chaîne sur X, citant ses propos.





« Le docteur Seif al-Islam est tombé en martyr », a de son côté déclaré son cousin, Hamid Kadhafi, par téléphone à la chaîne Libya al-Ahrar. « Nous n’avons pas d’autres informations », a-t-il ajouté.

Amnistie





Selon plusieurs médias, il serait mort au sud de la ville de Zenten, dans l’ouest de la Libye. Longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père, Seif al-Islam, 53 ans, s’était forgé une image de modéré et de réformateur. Une réputation qui s’est effondrée quand il a promis des bains de sang au début de la rébellion.





Recherché par la CPI pour crimes contre l’humanité, il avait été arrêté dans le sud libyen. Longtemps détenu à Zenten, il a été condamné à mort en 2015 à l’issue d’un procès expéditif avant de bénéficier d’une amnistie.





Jusqu’à l’annonce de son décès, on ne savait pas où il se trouvait. En 2021, il avait déposé sa candidature à la présidentielle, misant sur le soutien des nostalgiques de l’ancien régime. L’élection ne s’est finalement pas tenue.

Nouveau martyr ?





Pour l’expert Emad Badi, la mort de Seif al-Islam Kadhafi est « susceptible de le transformer en martyr aux yeux d’une partie conséquente de la population, tout en modifiant les équilibres électoraux en écartant un obstacle majeur à l’élection présidentielle ». Car « sa candidature et ses chances de succès (avaient) constitué un point central de controverse », a-t-il expliqué sur X.





L’ex-porte-parole du régime Kadhafi, Moussa Ibrahim, a dénoncé un acte « perfide », en affirmant qu’il lui avait parlé il y a deux jours. « Il voulait une Libye unie et souveraine, sûre pour tous ses habitants. Ils ont assassiné l’espoir et l’avenir, et semé la haine et le ressentiment », a-t-il écrit sur X.





Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye peine à retrouver sa stabilité et son unité. Deux exécutifs s’y disputent le pouvoir : le gouvernement d’unité nationale (GNU) installé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l’ONU ; et un exécutif à Benghazi (est), contrôlé par le maréchal Haftar et ses fils qui ont étendu leur présence militaire au sud du pays.





Par Le Parisien avec AFP