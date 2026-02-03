Mpox (variole de singe) : 12 cas suspects...appel à la vigilance de la population. Sur l’ensemble des cas confirmés, 04 patients ont été déclarés guér

Situation épidémiologique de la Mpox (variole de singe) : appel à la vigilance de la population







Le Ministère de la Santé, à travers la Direction de l'Information et des Statistiques Sanitaires, informe l'opinion nationale de l'évolution de la situation épidémiologique de la Mpox (variole de singe) depuis la déclaration officielle de l'épidémie jusqu'à ce jour.





À ce jour, 12 cas suspects ont été notifiés et testés, parmi lesquels 07 cas ont été confirmés positifs à la Mpox. Les cas confirmés concernent 07 hommes et aucune femme.





Par ailleurs, 61 contacts ont été identifiés, enregistrés et font l’objet d’un suivi sanitaire rigoureux conformément aux protocoles en vigueur.





Sur l’ensemble des cas confirmés, 04 patients ont été déclarés guéris après une prise en charge médicale appropriée. Il est important de souligner qu’aucun décès (00) lié à la Mpox n’a été enregistré sur l’ensemble du territoire national depuis le début de l’épidémie.





Face à cette situation, le Ministre de la Santé appelle l’ensemble de la population à une vigilance accrue et au strict respect des mesures de prévention, notamment :

l’hygiène régulière des mains,

l’évitement des contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes suspects,

le signalement rapide de tout cas suspect aux structures sanitaires les plus proches.





Le Ministère de la Santé rassure la population que des dispositions sont prises pour assurer la surveillance épidémiologique, la prise en charge des patients et la protection des communautés, et invite chacun à faire preuve de responsabilité et de solidarité afin de contenir la propagation de la maladie.





La santé de la population demeure une priorité nationale.





Ministère de la Santé, Union des Comores