Mpox (variole de singe) : 12 cas suspects...appel à la vigilance de la population

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 03 février 2026 2026-02-03T10:06:00+01:00 Modifier ce post

Mpox (variole de singe) : 12 cas suspects...appel à la vigilance de la population. Sur l’ensemble des cas confirmés, 04 patients ont été déclarés guér

Situation épidémiologique de la Mpox (variole de singe) : appel à la vigilance de la population


Mpox (variole de singe) : 12 cas suspects...appel à la vigilance de la population

Le Ministère de la Santé, à travers la Direction de l’Information et des Statistiques Sanitaires, informe l’opinion nationale de l’évolution de la situation épidémiologique de la Mpox (variole de singe) depuis la déclaration officielle de l’épidémie jusqu’à ce jour.

À ce jour, 12 cas suspects ont été notifiés et testés, parmi lesquels 07 cas ont été confirmés positifs à la Mpox. Les cas confirmés concernent 07 hommes et aucune femme.

Par ailleurs, 61 contacts ont été identifiés, enregistrés et font l’objet d’un suivi sanitaire rigoureux conformément aux protocoles en vigueur.

Sur l’ensemble des cas confirmés, 04 patients ont été déclarés guéris après une prise en charge médicale appropriée. Il est important de souligner qu’aucun décès (00) lié à la Mpox n’a été enregistré sur l’ensemble du territoire national depuis le début de l’épidémie.

Face à cette situation, le Ministre de la Santé appelle l’ensemble de la population à une vigilance accrue et au strict respect des mesures de prévention, notamment :
  • l’hygiène régulière des mains,
  • l’évitement des contacts étroits avec des personnes présentant des symptômes suspects,
  • le signalement rapide de tout cas suspect aux structures sanitaires les plus proches.

Le Ministère de la Santé rassure la population que des dispositions sont prises pour assurer la surveillance épidémiologique, la prise en charge des patients et la protection des communautés, et invite chacun à faire preuve de responsabilité et de solidarité afin de contenir la propagation de la maladie.

La santé de la population demeure une priorité nationale.

Ministère de la Santé, Union des Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières