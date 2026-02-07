Bus emporté par un éboulement : Trois morts et plusieurs blessés ! Le bus, qui effectuait la liaison quotidienne entre Bandrani et Sima, aurait été su

Tragédie routière à Anjouan : Un bus emporté par un éboulement, trois morts et des blessés







La route côtière reliant Bandrani à Sima a été le théâtre d'une tragédie ce samedi 07 février lorsqu'un éboulement massif a emporté un bus de transport en commun vers la mer, entraînant la mort de trois personnes et faisant plusieurs blessés. L'accident, survenu aux alentours de 7h a semé la consternation et la douleur parmi la population d'Anjouan.





Le bus, qui effectuait la liaison quotidienne entre Bandrani et Sima, aurait été surpris par la coulée de terre et de rochers provenant des hauteurs avoisinantes. Les intempéries persistantes de ces derniers jours, caractérisées par des pluies torrentielles, sont fortement suspectées d'avoir fragilisé les flancs de la montagne, provoquant ce glissement de terrain dévastateur.





Les premières informations font état de trois victimes décédées sur place, dont l'identité n'a pas encore été officiellement révélée. Plusieurs autres passagers ont été blessés, certains gravement, et ont été rapidement pris en charge par les équipes de secours et évacués vers les structures médicales les plus proches. Les victimes seraient une famille partie pour assister à un mariage à Vassy quand elle fut surprise et éjectée par la coulée de terre ayant poussée le bus.





Les bus en provenance de Moya et Sima sont tous bloqués en attendant une machine dépêchée depuis Mutsamudu pour venir déblayer la route.





Maitre Nourdine Hassane