Poursuite de l’opération de pacification à Mandza Ya Mboude


Mandza Ya Mboude : Plusieurs kilos de cannabis saisis et interception de cargaisons d’alcool

La Gendarmerie nationale a mené une opération à Mandza Ya Mboude ayant permis la saisie de plusieurs kilos de cannabis, l’interception de cargaisons d’alcool et la destruction de trois cambuses.

Ces actions s’inscrivent dans la volonté de lutter contre la délinquance, de renforcer la sécurité et d’assurer la tranquillité et la tranquillité publique.

Gendarmerie Nationale

