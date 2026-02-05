Ibrahim Mohamed Abdourazak n'est plus ministre des Finances

Ibrahim Mohamed Abdourazak n'est plus ministre des Finances. On note le départ d'Ibrahim Mohamed Abdourazak, désormais ancien ministre des Finances. I

Ibrahim Mohamed Abdourazak n'est plus ministre des Finances

Dans le cadre du remaniement gouvernemental, de nouveaux ministres ont été nommés aux portefeuilles suivants : 

  • Ministère des Finances et du Budget : Monsieur Moussa Abderemane (photo)
  • Ministère de la Justice, des Affaires islamiques et de la Fonction publique, chargé des Droits de l’Homme et des Affaires publiques : Monsieur Mohamed Nourouddine Afraitane
  • Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi, du Travail, des Sports, des Arts et de la Culture : Monsieur Said Mohamed Ali Said
On note le départ d'Ibrahim Mohamed Abdourazak, désormais ancien ministre des Finances. Il est remplacé par Moussa Abderemane. Jusqu'ici Directeur général de l'Agence comorienne de coopération internationale, il a également été Secrétaire général du ministère des Finances de 2013 à 2015.

