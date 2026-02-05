On connaît enfin la date d’ouverture du Centre Hospitalier Universitaire El‑Maarouf

Une réunion de travail s’est tenue aujourd’hui afin d’examiner les solutions techniques liées à l’alimentation en eau du CHU El Maarouf, dont l’ouverture est prévue en septembre 2026. Les analyses ayant mis en évidence la nécessité de sécuriser et renforcer l’alimentation en eau, cette problématique a été inscrite parmi les priorités du Secrétariat Général Adjoint du Gouvernement.

Face à ce risque critique, le SGAG a engagé une réponse rapide et coordonnée : identification d’un forage dédié à Dzahani, échanges avec le PNUD, mobilisation des partenaires financiers (Banque mondiale, AFD) et rappel du respect strict du calendrier. L’objectif est clair : garantir une ouverture du CHU dans les délais et des conditions optimales de fonctionnement, au bénéfice de la population.

Secrétariat général du Gouvernement

