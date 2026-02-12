Douane de Moroni : Inauguration d'une unité de lutte portuaire. Pour rappel, cette unité a pour mission de sécuriser les frontières et de renforcer l’



Ce jeudi, le centre Douanier de Moroni a inauguré une unité de lutte portuaire, en présence du Directeur de Cabinet représentant le ministre des Finances, du Directeur Général des Douanes, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux (l'UE, l'OMD, les Nations Unies, les forces de sécurité et l'ensemble du personnel douanier).





Lors de son intervention, le Directeur de cabinet du ministère des Finances, représentant le ministre a insisté sur le fait que cette unité contribuera à instaurer la paix, la sécurité et la stabilité, et qu’elle participera activement à la lutte contre les réseaux criminels dans un pays insulaire vulnérable comme le nôtre. Il a précisé que cette structure permettra également de lutter contre le trafic illicite sous toutes ses formes. Il a par ailleurs exprimé la reconnaissance des autorités envers les partenaires techniques et financiers, en particulier l’Union européenne, pour leur appui constant en matière de sécurité





De son côté, le Directeur Général des Douanes a souligné que cette unité constitue une avancée majeure pour la sécurité, la gestion des risques et le contrôle des marchandises. Il a mis en avant son rôle dans l’intégration régionale, grâce à une coopération renforcée avec Madagascar, la Tanzanie et les Seychelles, et salué l’engagement des agents.





Pour rappel, cette unité a pour mission de sécuriser les frontières et de renforcer l’efficacité du contrôle douanier.





Ministère des Finances, du Budget et du Secteur Bancaire