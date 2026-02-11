Hommage à Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim, Ambassadeur des Comores auprès de l’UNESCO

Hommage à Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim, Ambassadeur et Délégué permanent de l’Union des Comores auprès de l’UNESCO. Chercheur associé au Laboratoire.

Hommage à Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim, Ambassadeur et Délégué permanent de l’Union des Comores auprès de l’UNESCO





Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim incarne une diplomatie de l'intelligence, de la culture et du dialogue. Depuis 2021, nommé par le Président Azali Assoumani,en qualité d'Ambassadeur et Délégué permanent de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO, il met au service de son pays une trajectoire rare, où le savoir académique, l'engagement intellectuel et l'action publique se répondent avec une remarquable cohérence.





À Paris, sous son impulsion, la représentation comorienne s’est illustrée par des initiatives d’envergure qui ont renforcé la visibilité et la crédibilité des Comores dans l’enceinte multilatérale. L’organisation de l’événement Handicapacités, au siège de l’UNESCO, en est une illustration marquante : plusieurs dizaines de pays mobilisés, plus de deux mille participants, des institutions sportives internationales, des para-athlètes et des personnalités de premier plan réunis autour d’une même ambition. Cet événement majeur a symboliquement accompagné la clôture des Jeux paralympiques de Paris en septembre 2024.





Président du Groupe Afrique de l’Est au sein de l’UNESCO et Vice-président du Groupe Afrique, il œuvre avec constance pour une Afrique audible, respectée et forte de proposition, convaincu que la culture et le dialogue sont des leviers stratégiques de paix et de coopération internationale.





Cette action diplomatique s’enracine dans un parcours académique d’exception. Universitaire de haut niveau, Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim est titulaire d’un doctorat en linguistique théorique, descriptive et automatique de l’Université Paris 7 Denis-Diderot, obtenu avec la mention très honorable assortie des félicitations du jury. Qualifié aux fonctions de Maître de conférences en langue et littérature arabes ainsi qu’en sciences du langage, il a enseigné dans plusieurs institutions universitaires françaises de référence, notamment à l’INALCO, à Paris 8 et à Paris-Est Créteil, ainsi que dans des formations spécialisées en géopolitique des religions et en théologie comparée.





Chercheur associé au Laboratoire de Linguistique Formelle du CNRS, il s’est imposé comme l’un des spécialistes reconnus de la langue comorienne. Ses travaux scientifiques, ses contributions à des ouvrages collectifs internationaux et ses outils pédagogiques ont largement contribué à la valorisation, à la structuration et à la transmission de ce patrimoine linguistique fondamental.





Essayiste et vulgarisateur reconnu en islamologie, il est également l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’islam contemporain, à l’islam de France, à la foi musulmane et aux dérives interprétatives. Sa parole, à la fois rigoureuse et accessible, l’a conduit à intervenir régulièrement dans des cadres institutionnels français sur les questions de radicalisation, de salafisme et de contre-discours théologique, notamment auprès de publics sensibles.





Ancien Secrétaire général du Conseil Théologique Musulman de France, il a été un intervenant régulier dans les médias audiovisuels et la presse internationale, contribuant à installer un discours apaisé et exigeant sur l’islam et les sociétés musulmanes.





Polyglotte, maîtrisant l’arabe, le comorien et le français comme langues de pensée et d’expression, Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim incarne un profil rare : celui d’un intellectuel profondément enraciné, d’un homme de foi éclairé et d’un diplomate convaincu que la culture, le savoir et le dialogue demeurent les leviers les plus sûrs du progrès humain.





L’inscription des palais historiques des Comores au patrimoine mondial de l’UNESCO consacre notre histoire comme héritage universel, affirme notre souveraineté culturelle et transforme la mémoire nationale en levier de développement et de fierté collective.





Au-delà des fonctions et des titres, il y a l’homme.





J’ai rencontré ou plutôt croisé Mohamed-Soyir Bajrafil Kassim après l’avoir longtemps connu de réputation. Quatre heures passées à ses côtés dans un bus, en Turquie. Quatre heures de conversation, de science, de culture et d’histoire, où le temps semblait suspendu. Ce fut moins un simple trajet qu’une traversée intellectuelle, un moment rare que l’on garde en mémoire comme un pèlerinage : avec gratitude.





Cet homme, c’est un parcours qui force le respect.

Un engagement qui honore les Comores.





