Moroni Madjadjou et Malouzini : Des personnes arrêtées, saisie de de drogue et de boissons alcoolisées

Opération de pacification – Madjadjou et Malouzini


Moroni Madjadjou et Malouzini : Des personnes arrêtées, saisie de de drogue et de boissons alcoolisées

Dans la soirée du mardi, une opération a été menée dans les quartiers de Madjadjou et Malouzini par la gendarmerie. Elle a conduit à l’arrestation de plusieurs personnes et à la saisie de drogue et de boissons alcoolisées.

Cette intervention s’inscrit dans le cadre des actions visant à renforcer la sécurité, lutter contre les trafics illicites et restaurer la tranquillité publique.

Gendarmerie Nationale

