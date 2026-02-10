Jeux des Îles : Le Comité d’Organisation demande le soutien de Maurice ! Et le ministre mauricien des sports de répondre: “notre aide vous est acquise

Le COJI est à Maurice







Le Comité d'Organisation des Jeux des Îles de l'Océan Indien est arrivé à Maurice pour une série de rencontres.





Le président du COJI Comores 2027 M. Mohamed Issimaila a mandaté son directeur de cabinet Mr Mahamoud Elarif. Il est accompagné du président du Cosic M. Ibrahim Mzé et du secrétaire rapporteur du COJI Mr Hilmy Aboud Said.





La première rencontre a eu lieu ce mardi 10 février. Ils ont été reçus par le ministre des sports de l’île Maurice, l’honorable Deven Nagalingum. La délégation venue de Moroni était accompagnée de la Consul Générale des Comores à Maurice Mme Koulthoum Djamadar.





La délégation comorienne a fait le plaidoyer pour un soutien de Maurice dans l’organisation des jeux et une présence massive aux Jeux Comores 2027.





Et le ministre mauricien des sports de répondre: “notre aide vous est acquise”. L’honorable Nagalingum a ainsi réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner l’Union des Comores dans ce défi d’organisation des jeux îles, pour la première fois de son histoire. COJI