Jeux des Îles : Le Comité d’Organisation demande le soutien de Maurice !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 10 février 2026 2026-02-10T18:05:00+01:00 Modifier ce post

Jeux des Îles : Le Comité d’Organisation demande le soutien de Maurice ! Et le ministre mauricien des sports de répondre: “notre aide vous est acquise

Le COJI est à Maurice


Jeux des Îles : Le Comité d’Organisation demande le soutien de Maurice !

Le Comité d’Organisation des Jeux des Îles de l’Océan Indien est arrivé à Maurice pour une série de rencontres.

Le président du COJI Comores 2027 M. Mohamed Issimaila a mandaté son directeur de cabinet Mr Mahamoud Elarif. Il est accompagné du président du Cosic M. Ibrahim Mzé et du secrétaire rapporteur du COJI Mr Hilmy Aboud Said.

La première rencontre a eu lieu ce mardi 10 février. Ils ont été reçus par le ministre des sports de l’île Maurice, l’honorable Deven Nagalingum. La délégation venue de Moroni était accompagnée de la Consul Générale des Comores à Maurice Mme Koulthoum Djamadar.

La délégation comorienne a fait le plaidoyer pour un soutien de Maurice dans l’organisation des jeux et une présence massive aux Jeux Comores 2027.

Et le ministre mauricien des sports de répondre: “notre aide vous est acquise”. L’honorable Nagalingum a ainsi réaffirmé la disponibilité de son pays à accompagner l’Union des Comores dans ce défi d’organisation des jeux îles, pour la première fois de son histoire. COJI

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières