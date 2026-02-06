Lutte contre la fraude : 665 cageots de boissons saisis au port de Moroni. Au total, 665 cageots de boissons ont été saisis. La marchandise était tran

Lutte contre la fraude : Saisis de 665 cageots de boissons en plein jour par la Brigade Mobile







La Direction Générale des Douanes à travers la Brigade Mobile a saisie une grande quantité de marchandises non déclarées ce jeudi 05 février 2026 aux environs de 15h.





Il s’agit de la première saisie réalisée depuis la prise de fonctions du nouveau Directeur Général, Monsieur Djaanfar Salim Allaoui, marquant une étape forte dans le renforcement de la lutte contre la fraude douanière.





Au total, 665 cageots de boissons ont été saisis. La marchandise était transportée à bord d’un bus de transport en commun, intercepté en pleine journée et durant les heures normales de travail, une situation qui soulève de sérieuses interrogations sur les méthodes employées et les éventuelles complicités ayant facilité cette opération frauduleuse.





Face à la gravité des faits, le Directeur Général des Douanes a non seulement fait le déplacement pour faire une constatation de ces marchandises, mais a également ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie afin de faire toute la lumière sur cette affaire.





Selon le Directeur Général, toutes les équipes concernées ont été pleinement mobilisées pour identifier les responsables et démanteler les circuits impliqués.





Cette opération traduit la volonté ferme et assumée du nouveau patron de la Douane de mettre un terme aux pratiques frauduleuses, sans distinction ni complaisance, et de rétablir l’autorité de l’État dans l’espace douanier.





Le Directeur Général des Douanes réaffirme que la protection des recettes publiques, la transparence et le respect strict de la réglementation demeurent au cœur de son action quotidienne.





Douanes Comoriennes