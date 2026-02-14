Déclaration de solidarité de l’OPIA pour Mohéli. Le tyran Azali, dans sa folie iconoclaste, tente de profaner la date hautement symbolique du 17 févri

DÉCLARATION DE SOLIDARITÉ DE L’OPIA POUR MOHELI





L’Appel d’Anjouan au Peuple Frère de Mohéli : Un Destin Commun, Une Seule Lutte !

Peuple de Mohéli, Peuple fier de Fomboni,







En ce mois de février 2026, l'Histoire bégaye dans le sang et l'injustice, mais elle rencontre aujourd'hui un rempart de dignité. L’OPIA (Organisation Pour l'Indépendance d'Anjouan), interprète fidèle des aspirations du peuple anjouanais, brise le silence pour joindre sa voix au cri de liberté qui s’élève de votre île Mohéli ! En ce mois de février 2026, l'Histoire bégaye dans le sang et l'injustice, mais elle rencontre aujourd'hui un rempart de dignité. L’OPIA (Organisation Pour l'Indépendance d'Anjouan), interprète fidèle des aspirations du peuple anjouanais, brise le silence pour joindre sa voix au cri de liberté qui s’élève de votre île Mohéli !





Le tyran Azali, dans sa folie iconoclaste, tente de profaner la date hautement symbolique du 17 février. Là où le sang de nos martyrs et la sueur de nos négociateurs avaient enfanté l’Accord-cadre de 2001, socle de notre Constitution originelle du 23 décembre de cette même année, l’usurpateur veut aujourd'hui ériger le monument de sa propre gloire illégitime.





Fomboni, ville martyre, subit à nouveau le siège des milices du PIGN et de ces forces de répression transformées en garde prétorienne au service d'un clan. Nous dénonçons avec la plus vive énergie cette traque des patriotes mohéliens dont le seul crime est de vouloir commémorer l'esprit de 2001 sur leur propre terre. On n'occupe pas le cœur d'un peuple avec des baïonnettes !





Après avoir violé la terre d’Anjouan en 2021 en lui arrachant son tour de présidence, le prédateur de Moroni s'attaque désormais au droit sacré de Mohéli. L'année 2026 devait être celle où votre souveraineté constitutionnelle échoit à votre peuple, conformément à la Loi fondamentale que le tyran gerbe et tente d'effacer de nos mémoires.





Rappelons à l'usurpateur et au monde entier les termes sacrés du Titre III, Article 13 de la Constitution du 23 décembre 2001 que le régime s'acharne à piétiner :





« La Présidence est TOURNANTE entre les îles. Le président et les vice-présidents sont élus ensemble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans renouvelables dans le respect de la Tournante entre les îles ... »





En piétinant cet article, Azali ne commet pas seulement une faute lourde politique ; il commet un parjure et un crime contre la Nation. Au lieu de respecter ce pacte de paix qui garantit à chaque île sa place au soleil, il nous offre la persécution et les chaînes. L’OPIA le dit avec force : Le vol du tour de Mohéli est le miroir du crime commis contre Anjouan. C'est une agression contre l'équilibre même de notre pays archipélagique.





Le système d’Azali n’est pas une Union, c’est un centralisme ethno-suprémaciste hégémonique qui dévore les peuplespour nourrir l'appétit d'une seule île et d'un seul homme.





Face à cette Union de façade, véritable machine à broyer nos identités, l’OPIA appelle à :





La Solidarité de Fer : Les Anjouanais se tiennent épaule contre épaule avec leurs frères Mohéliens. Votre lutte est la nôtre. Chaque coup porté à Fomboni fait mal à Mutsamudu.

La Rupture du Contrat Social : Puisque le tyran a éventré la Constitution de 2001, nous appelons les peuples de l'archipel à exiger une Constituante Souveraine.

L'Horizon Confédéral : Il est temps de bâtir un ensemble d’États Souverains Confédérés. Seul ce modèle mettra fin à l'Union malfaisante qui ne profite qu'aux privilégiés de Ngazidja-Comore.





Peuple de Mohéli, ne reculez pas !





L'OPIA salue votre courage héroïque. Le tyran peut occuper les rues, mais il ne pourra jamais emprisonner l'âme d'une île qui a décidé d'être libre. Que la mobilisation de Fomboni soit l'étincelle qui embrase la plaine de notre libération totale face à la domination comorienne !





Ô Allah, Maître des Destins et Protecteur des Opprimés, Nous T'implorons de couvrir de Ta Miséricorde infinie nos peuples en lutte sur les terres sacrées d'Anjouan et de Mohéli.





Accorde Ta protection divine à ceux qui bravent la tyrannie pour leur droit et leur dignité. Panse les plaies des persécutés, fortifie le cœur des braves et guide-nous sur le chemin de la libération face à l'injustice de la domination ethnocentro-suprémaciste hégémonique de Ngazidja-Comore.





Que Ta bénédiction repose sur nos foyers, nos îles et notre avenir. Amine.





Pour la Liberté des Îles, Pour la Dignité des Peuples : OUI à la Confédération des États Souverains !





Fait à Mutsamudu, le 14 Février 2026





Pour le Directoire de l'OPIA.



