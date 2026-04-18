Panne technique chez Comor Hydrocarbures : Communiqué de Kenya Airways

INFO TRAFIC
ER AVIATION (GSA KENYA AIRWAYS)

Suite à une panne technique survenue chez Comores Hydrocarbures, empêchant l'approvisionnement en kérosène, nos avions sont contraints de décoller avec le carburant nécessaire pour le vol retour.

Cette contrainte opérationnelle impose une limitation de poids, nous obligeant exceptionnellement à laisser certains bagages au sol.

Nous tenons à vous rassurer que ces bagages seront acheminés dans les plus brefs délais sur les prochains vols disponibles.

Nous vous présentons nos sincères excuses pour ce désagrément indépendant de notre volonté et vous remercions pour votre compréhension.

