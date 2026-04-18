Hommage à Mme Loub-Yakout Zaidou, ancienne Ministre de la Santé. Son action ne s’est pas limitée aux mots. Les pôles mère-enfant construits à Mohéli e

Hommage à Mme Loub-Yakout Zaidou, ancienne Ministre de la Santé







Arrivée en juin 2019, elle aura consacré cinq années au service de notre système de santé, avec engagement, discrétion et efficacité. Durant son passage au ministère, elle a assuré le suivi du projet du CHU, tout en portant la lourde responsabilité de mobiliser des bourses de formation et de spécialisation pour les professionnels appelés à y travailler. Arrivée en juin 2019, elle aura consacré cinq années au service de notre système de santé, avec engagement, discrétion et efficacité. Durant son passage au ministère, elle a assuré le suivi du projet du CHU, tout en portant la lourde responsabilité de mobiliser des bourses de formation et de spécialisation pour les professionnels appelés à y travailler.





Elle était la seule femme membre du gouvernement, un symbole fort qu’elle a incarné avec dignité et détermination. Face aux pressions, notamment celles des “dinosaures” du système, elle n’a jamais cédé, restant fidèle à ses convictions et à l’intérêt général.





Son action ne s’est pas limitée aux mots. Les pôles mère-enfant construits à Mohéli et à Anjouan, les services de dialyse récemment inaugurés, le service d’imagerie médicale à El-Maarouf ainsi que le scanner qui sera bientôt lancé à l’hôpital de Fomboni, portent également son empreinte. Des réalisations concrètes qui témoignent d’une vision et d’un engagement pour améliorer durablement notre système de santé.





Son parcours a été marqué par une constance rare : humilité, rigueur et sens de l’État. Jamais mêlée ni même citée dans une quelconque affaire de détournement, elle fait partie de ces rares ministres qui auront exercé leurs fonctions avec intégrité du début à la fin.





Mme Loub-Yakout Zaidou a surtout été en première ligne face aux crises sanitaires majeures : l’épidémie de rougeole en 2019 après le cyclone Kenneth, la pandémie de Covid-19 en 2020, et plus récemment les premières mesures face à l’épidémie de choléra en 2024. Autant d’épreuves qu’elle a affrontées avec responsabilité et détermination.





Respectée et appréciée par les partenaires internationaux de la santé, elle laisse l’image d’une femme d’État engagée, dont le travail et la dignité méritent reconnaissance. Elle a quitté le ministère le 24 juillet 2024, laissant derrière elle un héritage marqué par le sérieux, les réalisations concrètes et l’intégrité.





Aujourd’hui, il est juste de saluer son parcours et de lui rendre l’hommage qu’elle mérite.





Oubeid Mchangama, journaliste