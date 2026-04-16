Une personne placée en détention pour tentative de corruption à l’encontre d’un agent de la Gendarmerie !

Une personne a été placée en détention provisoire à la maison d'ar pour tentative de corruption à l’encontre d’un agent de la Gendarmerie Nationale !

Tentative de corruption à l’encontre d’un agent







Une personne a été placée en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Moroni pour tentative de corruption à l’encontre d’un agent de la Gendarmerie nationale. Une personne a été placée en détention provisoire à la Maison d’arrêt de Moroni pour tentative de corruption à l’encontre d’un agent de la Gendarmerie nationale.





La Gendarmerie nationale tient à féliciter et remercier le gendarme en service à la Brigade de Mitsamiouli pour son professionnalisme, son intégrité et son sens du devoir, ayant permis de signaler immédiatement les faits et de conduire à l’interpellation de l’auteur présumé. La tentative de corruption, pour rappel, constitue une infraction grave, punie par la loi et passible de poursuites judiciaires et de sanctions sévères.





Le Commandement de la Gendarmerie nationale encourage l’ensemble de ses agents à signaler systématiquement toute tentative de corruption, afin de garantir l’intégrité du service public.





La Gendarmerie nationale réaffirme son engagement ferme dans la lutte contre la corruption et rappelle que toute infraction de ce type est immédiatement signalée et traitée conformément à la loi.





Gendarmerie Nationale des Comores