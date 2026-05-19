Une nouvelle tragédie migratoire secoue les Comores : Voici la liste des jeunes portés disparus. Ces routes migratoires figurent parmi les plus périll

MIGRANTS COMORIENS DISPARUS VERS L’ESPAGNE : UN CRI D’ALARME HUMANITAIRE LANCE DEPUIS LA MAURITANIE







Une nouvelle tragédie migratoire secoue les Comores et ravive les inquiétudes autour des routes clandestines reliant l’Afrique subsaharienne au Maghreb puis à l’Europe. Quinze ressortissants comoriens sont aujourd’hui portés disparus après avoir tenté de rejoindre l’Espagne par voie maritime, selon un avis humanitaire international publié à Dakar ce 18 mai 2026 par l’avocat comorien Said Larifou. Une nouvelle tragédie migratoire secoue les Comores et ravive les inquiétudes autour des routes clandestines reliant l’Afrique subsaharienne au Maghreb puis à l’Europe. Quinze ressortissants comoriens sont aujourd’hui portés disparus après avoir tenté de rejoindre l’Espagne par voie maritime, selon un avis humanitaire international publié à Dakar ce 18 mai 2026 par l’avocat comorien Said Larifou.





Derrière cette alerte, il y a des familles plongées dans l’angoisse, des parents sans réponses, des proches suspendus entre espoir et désespoir. Depuis plusieurs semaines, aucune nouvelle officielle n’a permis d’établir avec certitude le sort des migrants disparus. Aucun corps identifié, aucune liste de survivants, aucune épave officiellement retrouvée. Un silence inquiétant qui nourrit toutes les hypothèses.





Une disparition au cœur des routes migratoires les plus dangereuses





Selon les informations recueillies auprès des familles et des proches, les jeunes Comoriens auraient quitté les côtes africaines à bord d’embarcations de fortune dans le cadre d’une traversée clandestine vers l’Espagne. Leur itinéraire aurait emprunté plusieurs corridors migratoires traversant l’Afrique de l’Ouest, les zones sahélo-sahariennes et le Maghreb.





Ces routes migratoires figurent parmi les plus périlleuses au monde. Entre trafiquants d’êtres humains, désert saharien, centres de rétention, violences, naufrages et interceptions maritimes, des milliers de migrants disparaissent chaque année sans laisser de traces administratives.





Dans cette affaire, les familles affirment avoir multiplié les démarches de recherche dans plusieurs pays de transit, notamment en Mauritanie. Des visites de centres de détention, des échanges avec certaines autorités administratives et sécuritaires ainsi que des investigations communautaires auraient déjà été menés. Mais jusqu’à présent, aucune localisation certaine n’a été obtenue.





Des indices numériques qui entretiennent l’espoir





Un élément particulièrement troublant maintient néanmoins l’espoir des familles : plusieurs comptes WhatsApp et Messenger appartenant aux disparus auraient continué à montrer une activité intermittente après leur disparition.





Ces connexions numériques, relevées à différentes reprises, soulèvent de nombreuses interrogations. Les disparus sont-ils détenus dans des centres de rétention ? Hospitalisés dans un pays de transit ? Victimes de réseaux criminels ? Ou simplement isolés et incapables de communiquer librement avec leurs proches ?





Des demandes de vérifications techniques et d’exploitation des dernières données téléphoniques auraient été adressées aux autorités compétentes. Pour l’heure, aucune avancée décisive n’a cependant été annoncée.





UN PRESSANT PRESSANT AUX AUTORITES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES





Dans son avis, Said Larifou insiste sur le caractère strictement humanitaire de la démarche. Il appelle les autorités maritimes, les services de police, les centres de rétention, les structures hospitalières, les organisations humanitaires et les associations de migrants à collaborer activement aux recherches.





L’avis doit être transmis notamment aux autorités de Mauritanie, du Maroc, de Algérie, de la Libye et de Espagne ainsi qu’à plusieurs organisations internationales, parmi lesquelles Organisation internationale pour les migrations, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Comité international de la Croix-Rouge et Organisation internationale de police criminelle.





Les familles demandent notamment : la vérification des centres de détention et structures migratoires ; la consultation des registres hospitaliers et mortuaires ; l’examen des opérations maritimes de sauvetage ou d’interception ; l’identification d’éventuels enregistrements administratifs sous identité inconnue ; ainsi qu’une coopération technique permettant l’exploitation des dernières données numériques disponibles.





QUINZE VIES SUSPENDUES DANS L’INCERTITUDE





La liste des ressortissants comoriens portés disparus comprend notamment de très jeunes migrants, dont certains avaient à peine 20 ans. Tous partageaient le même rêve : rejoindre l’Europe dans l’espoir d’une vie meilleure.





Parmi eux figurent : Mohamed Hassane ; Maanloum Mohamed Mez Moindze ; Ahamada Msaidie ; Kalathoumi Chaabani ; Maoulida Radjabou ; Athoumani Mohamed ; Mohamed Soilahoudine ; Ismaël Soulaimana ; Ali Mohamed Elassade ; Nasserdine Ibrahim ; Fakri Mchami ; Tadjidine Hassane Djambae ; Mohamed Ali ; Mohamed Hakim ; Rabouan Rachadi Ibrahim.





LE DRAME SILENCIEUX DES MIGRATIONS CLANDESTINES





Au-delà de cette disparition collective, cette affaire remet en lumière le drame humain des migrations irrégulières africaines. Chaque année, des milliers de jeunes quittent leurs pays, poussés par le chômage, la précarité, les conflits ou l’espoir d’un avenir meilleur en Europe.





Beaucoup disparaissent dans l’anonymat total, sans enregistrement officiel, sans sépulture identifiée et sans possibilité pour leurs familles de connaître la vérité. Une tragédie silencieuse qui transforme parfois les routes migratoires en véritables cimetières invisibles.





À Dakar et en Mauritanie, les familles comoriennes refusent aujourd’hui de céder à la fatalité. Leur combat est simple : obtenir des réponses, retrouver des survivants s’il y en a encore, et surtout empêcher que leurs proches ne sombrent dans l’oubli.





Said Larifou