«À ma demande, j’ai été reçu ce jour par le Chef de l’État, Azali Assoumani»

Communiqué





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À ma demande, j’ai été reçu ce jour à 11h00 par le Chef de l’État, Azali Assoumani. Nos échanges ont porté sur plusieurs sujets majeurs d’intérêt national. S’agissant de la participation de Mayotte aux Jeux de l’océan Indien, j’ai exprimé mes préoccupations quant à la position actuellement envisagée. J’ai invité le Chef de l’État à reconsidérer toute option qui conduirait à reconnaître Mayotte, même de facto, comme une entité distincte, y compris sous une bannière neutre. À ma demande, j’ai été reçu ce jour à 11h00 par le Chef de l’État, Azali Assoumani. Nos échanges ont porté sur plusieurs sujets majeurs d’intérêt national. S’agissant de la participation de Mayotte aux Jeux de l’océan Indien, j’ai exprimé mes préoccupations quant à la position actuellement envisagée. J’ai invité le Chef de l’État à reconsidérer toute option qui conduirait à reconnaître Mayotte, même de facto, comme une entité distincte, y compris sous une bannière neutre.





Il m’a fait part de sa position sur cette question. J’ai rappelé, dans ce contexte, l’importance du respect de nos principes constitutionnels ainsi que de la cohérence de notre position historique. À cet égard, il me paraît essentiel que toute solution retenue s’inscrive dans une logique de préservation de l’intérêt supérieur de notre pays. Le second point de discussion a concerné son discours du 17 février 2026 à Mohéli. J’ai pris acte, avec satisfaction, de la réaffirmation par le Chef de l’État, à cette occasion, du respect du principe de la tournante.





Enfin, j’ai abordé le sommet Africa Forward, prévu à Nairobi les 11 et 12 mai prochains, qui soulève des interrogations importantes, notamment dans le contexte des récents accords de défense conclus entre le Kenya et la France en octobre dernier. Une attention particulière devra être accordée aux implications de cette rencontre pour notre région et pour notre pays. Le Chef de l’État m’a assuré être pleinement conscient de ces enjeux.

Je vous remercie.





Fahmi Said Ibrahim