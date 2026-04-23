La gouverneure Chamina Ben Mohamed dote l’hôpital de Nioumachoi d’un climatiseur

Mohéli, Nioumachoi : Chamina Ben Mohamed dote l’hôpital d’un climatiseur et renforce les conditions de soins







Ce mercredi 22 avril 2026,Son Excellence Madame la Gouverneure de l’île autonome de Mohéli, Chamina Ben Mohamed, accompagnée de son Secrétaire Général, s’est rendue ce jour à l’hôpital de Nioumachoi pour procéder à la remise officielle d’un climatiseur. Ce mercredi 22 avril 2026,Son Excellence Madame la Gouverneure de l’île autonome de Mohéli, Chamina Ben Mohamed, accompagnée de son Secrétaire Général, s’est rendue ce jour à l’hôpital de Nioumachoi pour procéder à la remise officielle d’un climatiseur.





Cette dotation vise à améliorer le confort des patients et les conditions de travail du personnel de santé, au bénéfice direct de la population de Mohéli et particulièrement de la région de Mledjele. Présent lors de la remise, le Docteur Nourdine Allaoui a exprimé sa profonde satisfaction. Il a souligné que ce climatiseur permet désormais de démarrer immédiatement les activités du bloc opératoire dans des conditions optimales.





Le Docteur Allaoui a chaleureusement remercié Madame la Gouverneure, saluant son engagement constant et son implication aux côtés de son équipe pour le secteur de la santé à Mohéli. Il a affirmé que les actions menées en faveur de la population, notamment à Mledjele, marqueront durablement les esprits.





Pour rappel, le bloc opératoire moderne de Nioumachoi, inauguré hier, ne disposait pas encore de climatisation. Face à cette urgence, Madame la Gouverneure a pris l’initiative de financer personnellement l’achat de cet équipement afin d’apporter une réponse immédiate aux attentes des équipes médicales et de garantir un environnement de soins adapté.





Par cet acte concret, Son Excellence Madame Chamina Ben Mohamed réaffirme sa vision d’un service public de santé accessible, efficace et digne. Elle démontre, par des actions immédiates, la priorité qu’elle accorde à l’amélioration des conditions de prise en charge de la population mohélienne.





Presse Gouvernorat de Mohéli