Les Comores auraient refusé le survol de leur espace aérien par l’avion du président taïwanais

Selon mes informations, les Comores auraient refusé le survol de leur espace aérien par l’avion du président taïwanais. Le dirigeant de cet État insulaire, dont la souveraineté est revendiquée par la Chine, devait se rendre en Eswatini hier mercredi. 

En 2017, la diffusion d’une simple émission consacrée à la visite d’une délégation taïwanaise à Moroni avait déjà provoqué la chute du directeur général de l’ORTC. 

Cette fermeté illustre l'alignement constant des Comores sur la position chinoise, en échange du soutien indéfectible de Pékin sur la question de Mayotte. Taïwan est pour la Chine ce que Mayotte est pour les Comores.

Toufé Maecha

