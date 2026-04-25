Armée Nationale : Loukman Azali est promu lieutenant-colonel

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0 0 25 avril 2026 2026-04-25T14:00:00+02:00 Modifier ce post

Armée Nationale : Loukman Azali est promu lieutenant-colonel. Sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale de Développement. Les Officier

Moroni, le 23/04/2026

DECRET N° 26-055 /PR Portant nomination d'Officiers de l'Armée Nationale de Développement


LE PRESIDENT DE L'UNION


Armée Nationale : Loukman Azali est promu lieutenant-colonel

VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par référendum en date du 30 juillet 2018 ;

VU le décret N°14-049/AU du 22 décembre 2014, portant statut des personnels militaires de la République fédérale islamique des Comores ;

VU le décret N°97-014/PR du 21 juillet 1997, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'Armée Nationale de Développement ;

VU le Décret N°98-204/PR du 20 novembre 1998, fixant les conditions d'ancienneté et de qualification requises pour l'avancement des militaires ;

VU le Décret N°05-010/PR du 29 janvier 2005, modifiant certaines dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du décret N°98-204/PR du 20 novembre 1998 fixant les conditions d'ancienneté et de qualification requises pour l'avancement des militaires;

VU le Décret N°26-030/PR du 05 février 2026, relatif à la composition du Gouvernement de l'Union des Comores ;

Sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale de Développement ;

DECRETE :


ARTICLE 1º : Les Officiers de l'Armée Nationale de Développement dont les noms suivent sont nommés comme suit :

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