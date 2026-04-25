Armée Nationale : Loukman Azali est promu lieutenant-colonel. Sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale de Développement. Les Officier
Moroni, le 23/04/2026
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par référendum en date du 30 juillet 2018 ;
VU le décret N°14-049/AU du 22 décembre 2014, portant statut des personnels militaires de la République fédérale islamique des Comores ;
VU le décret N°97-014/PR du 21 juillet 1997, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'Armée Nationale de Développement ;
VU le Décret N°98-204/PR du 20 novembre 1998, fixant les conditions d'ancienneté et de qualification requises pour l'avancement des militaires ;
VU le Décret N°05-010/PR du 29 janvier 2005, modifiant certaines dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du décret N°98-204/PR du 20 novembre 1998 fixant les conditions d'ancienneté et de qualification requises pour l'avancement des militaires;
VU le Décret N°26-030/PR du 05 février 2026, relatif à la composition du Gouvernement de l'Union des Comores ;
Sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale de Développement ;
DECRET N° 26-055 /PR Portant nomination d'Officiers de l'Armée Nationale de Développement
LE PRESIDENT DE L'UNION
VU la Constitution de l'Union des Comores du 23 décembre 2001, révisée par référendum en date du 30 juillet 2018 ;
VU le décret N°14-049/AU du 22 décembre 2014, portant statut des personnels militaires de la République fédérale islamique des Comores ;
VU le décret N°97-014/PR du 21 juillet 1997, portant création, missions, organisation et fonctionnement de l'Armée Nationale de Développement ;
VU le Décret N°98-204/PR du 20 novembre 1998, fixant les conditions d'ancienneté et de qualification requises pour l'avancement des militaires ;
VU le Décret N°05-010/PR du 29 janvier 2005, modifiant certaines dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du décret N°98-204/PR du 20 novembre 1998 fixant les conditions d'ancienneté et de qualification requises pour l'avancement des militaires;
VU le Décret N°26-030/PR du 05 février 2026, relatif à la composition du Gouvernement de l'Union des Comores ;
Sur proposition du Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale de Développement ;
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