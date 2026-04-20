La mascotte des jeux des iles de l'Océan Indien Comores 2027 dévoilée !

Le dîner de gala offert par le Ministre des Sports et le Président du COJI a été un moment fort de cette rencontre. Devant des invités de prestige, la soirée a permis de dévoiler le logo officiel des Jeux, la mascotte ainsi que le lauréat de la chanson des JIOI 2027.

Portée par une ambiance chaleureuse et les rythmes d’un orchestre de twarab, cette soirée a célébré à la fois le sport, la culture et l’identité comorienne.





Un instant de partage qui marque une étape importante vers 2027 !





JIOI 2027 – À l’honneur, nos talents !





Moment fort de la soirée de gala : la mise à l’honneur des lauréats du logo officiel des Jeux et de la chanson des JIOI 2027. Le logo a été conçu par Stephane Aboutoihi et le concours de la chanson par Interface Prod.





Dans une ambiance électrique et enflammée, portée par un public conquis et des rythmes entraînants, ces talents comoriens ont été chaleureusement célébrés pour leur créativité et leur contribution à l’identité des Jeux.





Leur travail incarne l’esprit des JIOI 2027 : fierté, passion et unité.

Une soirée inoubliable qui a fait vibrer toute l’assistance !





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