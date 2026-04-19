Une quarantaine de migrants débarquent à Mohéli : un décès signalé !

Une quarantaine de migrants débarquent à Mohéli : un décès signalé ! À l’heure où nous écrivons ces lignes, seules la police et la gendarmerie de Wana

Une quarantaine de migrants débarquent à Mohéli : un décès signalé !

Une quarantaine de migrants africains ont été découverts à Hamavouna ce dimanche 19 avril, à Mohéli, dont un décès a été signalé. Selon les dernières informations, ils auraient été débarqués depuis le samedi 18 avril sur une plage située à proximité de cette localité.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, seules la police et la gendarmerie de Wanani sont présentes sur les lieux.

Par ailleurs, une femme enceinte accompagnée de son bébé et de son mari se trouve toujours sur la plage où ils ont été abandonnés, tandis que les autres migrants ont été conduits à Hamavouna.
Une vedette est allée les chercher.

La rédaction de Mohéli Matin

