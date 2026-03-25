L'Inde offre 6 ambulances et 6 mini-camions à l'Armée Nationale de Développement. Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements répondent à des b



J’ai eu le plaisir d’accueillir, à la Présidence, la cérémonie de remise de 6 ambulances et 6 mini-camions offerts par la République de l’Inde à notre Armée Nationale de Développement. J’ai eu le plaisir d’accueillir, à la Présidence, la cérémonie de remise de 6 ambulances et 6 mini-camions offerts par la République de l’Inde à notre Armée Nationale de Développement.





Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements répondent à des besoins concrets sur le terrain : secourir, accompagner et mieux protéger nos populations au quotidien.





Ce geste traduit surtout une relation de confiance et d’amitié sincère entre les Comores et l’Inde, qui se construit dans la durée à travers des actions utiles et visibles.





Nous continuerons à œuvrer pour renforcer ce partenariat, au service de la sécurité, de la solidarité et du développement de notre pays.





Toute ma reconnaissance à nos partenaires indiens pour leur engagement constant à nos côtés.





M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense