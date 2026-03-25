L'Inde offre 6 ambulances et 6 mini-camions à l'Armée Nationale de Développement

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0 0 25 mars 2026 2026-03-25T17:23:00+01:00 Modifier ce post

L'Inde offre 6 ambulances et 6 mini-camions à l'Armée Nationale de Développement. Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements répondent à des b

L'Inde offre 6 ambulances et 6 mini-camions à l'Armée Nationale de Développement

J’ai eu le plaisir d’accueillir, à la Présidence, la cérémonie de remise de 6 ambulances et 6 mini-camions offerts par la République de l’Inde à notre Armée Nationale de Développement.

Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements répondent à des besoins concrets sur le terrain : secourir, accompagner et mieux protéger nos populations au quotidien.

Ce geste traduit surtout une relation de confiance et d’amitié sincère entre les Comores et l’Inde, qui se construit dans la durée à travers des actions utiles et visibles.

Nous continuerons à œuvrer pour renforcer ce partenariat, au service de la sécurité, de la solidarité et du développement de notre pays.

Toute ma reconnaissance à nos partenaires indiens pour leur engagement constant à nos côtés.

M. Youssoufa Mohamed Ali, Directeur de Cabinet du Président, chargé de la Défense

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