"Je suis choqué par les déclarations du Grand Mufti de la République sur les Chiites"

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0 0 21 mars 2026 2026-03-21T17:58:00+01:00 Modifier ce post

"Je suis choqué par les déclarations du Grand Mufti de la République sur les Chiites". Je rappelle que l'Islam est une religion de tolérance et de res

"Je suis choqué par les déclarations du Grand Mufti de la République sur les Chiites"

Je suis choqué par les déclarations du Grand Mufti de la République sur les Chiites. Comment peut-on qualifier d'ennemis de l'Islam des frères et sœurs musulmans qui pratiquent leur foi de manière différente ? Les Chiites sont des Musulmans qui ont leur propre interprétation de l'Islam, et ils ont le droit de pratiquer leur foi en paix.

Et que dire de leur engagement sans faille quand le Coran est sali, quand le prophète Muhammad est insulté ou quand les Palestiniens sont agressés ? Ils sont souvent les premiers à réagir, par leur sang, leur argent et leur cœur, pour défendre l'honneur de l'Islam et des Musulmans.

Je rappelle que l'Islam est une religion de tolérance et de respect. Nous devons respecter les différences et nous unir pour défendre nos valeurs communes.

Je demande aux proches du Grand Mufti de lui demander de retirer ses déclarations et de promouvoir la tolérance et le respect envers tous les Musulmans, quelle que soit leur appartenance.

Mistoihi Abdillahi

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