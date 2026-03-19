La police Nationale des Comores en deuil ! Comme le dit le proverbe : « Les soldats ne meurent jamais, ils disparaissent. » Le Brigadier en Chef Youss

COMMUNIQUÉ OFFICIEL – HOMMAGE







C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que la Police nationale annonce le décès du Brigadier en Chef Youssouf Ibroihim. C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que la Police nationale annonce le décès du Brigadier en Chef Youssouf Ibroihim.





Sous-officier exemplaire, reconnu pour son engagement, sa rigueur et sa discipline, il incarnait les valeurs fondamentales de notre institution. Jour et nuit, la route était son bureau. Il veillait avec dévouement à la sécurité de tous, s’assurant que chaque citoyen reste dans le droit chemin.





Par son professionnalisme et son sens du devoir, il était une véritable source d’inspiration pour ses collègues, toujours prêt à montrer l’exemple et à motiver les autres. Aujourd’hui, la grande famille de la Police nationale perd un homme de valeur, un collègue respecté et un serviteur loyal de la Nation.





Comme le dit le proverbe : « Les soldats ne meurent jamais, ils disparaissent. » Le Brigadier en Chef Youssouf Ibroihim restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs.





Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues en ces moments douloureux.





Repose en paix, cher collègue. Ton engagement ne sera jamais oublié.





Police Nationale des Comores