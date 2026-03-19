La police Nationale des Comores en deuil !

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest
0 0 19 mars 2026 2026-03-19T18:18:00+01:00 Modifier ce post

La police Nationale des Comores en deuil ! Comme le dit le proverbe : « Les soldats ne meurent jamais, ils disparaissent. » Le Brigadier en Chef Youss

COMMUNIQUÉ OFFICIEL – HOMMAGE


La police Nationale des Comores en deuil !

C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que la Police nationale annonce le décès du Brigadier en Chef Youssouf Ibroihim.

Sous-officier exemplaire, reconnu pour son engagement, sa rigueur et sa discipline, il incarnait les valeurs fondamentales de notre institution. Jour et nuit, la route était son bureau. Il veillait avec dévouement à la sécurité de tous, s’assurant que chaque citoyen reste dans le droit chemin.

Par son professionnalisme et son sens du devoir, il était une véritable source d’inspiration pour ses collègues, toujours prêt à montrer l’exemple et à motiver les autres. Aujourd’hui, la grande famille de la Police nationale perd un homme de valeur, un collègue respecté et un serviteur loyal de la Nation.

Comme le dit le proverbe : « Les soldats ne meurent jamais, ils disparaissent. » Le Brigadier en Chef Youssouf Ibroihim restera à jamais gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs.

Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ses collègues en ces moments douloureux.

Repose en paix, cher collègue. Ton engagement ne sera jamais oublié.

Police Nationale des Comores

PARTAGER:

Twitter Facebook Google Pinterest

COMMENTAIRES

D'accord, pas d'accord ? Réagissez aux articles de habarizacomores.com
Chargé tous les articles Aucun article trouvé VOIR TOUT Lire la suite Répondre Annuler la réponse Supprimer Par Accueil PAGES ARTICLES Voir tout RECOMMANDÉ POUR VOUS CATÉGORIE ARCHIVE RECHERCHER TOUS LES ARTICLES Aucun article trouvé avec votre recherche Retour à l'Accueil Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc juste maintenant il y a 1 minute $$1$$ minutes ago Il ya 1 heure $$1$$ hours ago Hier $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago il y a plus de 5 semaines Followers Follow CE CONTENU PREMIUM EST VERROUILLÉ ÉTAPE 1: Partager sur un réseau social ÉTAPE 2: Cliquez sur le lien sur votre réseau social Copier tout le code Sélectionner tout le code Tous les codes ont été copiés dans votre presse-papiers Impossible de copier les codes / textes, appuyez sur les touches [CTRL] + [C] (ou CMD + C avec Mac) pour les copier. Table des matières