Incidents survenus lors de la prière du vendredi à Singani : Communiqué du parti CRC. Nous appelons les leaders d’opinion, les parents et les autorité

COMMUNIQUÉ





Objet : Condamnation des incidents survenus lors de la prière du vendredi à Singani







C’est avec une profonde amertume et une vive préoccupation que nous avons observé les événements regrettables survenus ce vendredi 20 mars 2026, au sein de la Grande Mosquée de notre localité. C’est avec une profonde amertume et une vive préoccupation que nous avons observé les événements regrettables survenus ce vendredi 20 mars 2026, au sein de la Grande Mosquée de notre localité.





Alors que le Secrétaire Général du Gouvernement a choisi la localité de Singani pour accomplir son devoir religieux de la prière du dernier vendredi du mois sacré de ramadan et veille de l’Aid El Fitr, une partie de la jeunesse manifestement en perte de repères, a délibérément choisi de boycotter l’office et d’entraver le déroulement de la prière pour manifester son opposition politique. Ces agissements ont contraint l’autorité et sa délégation à quitter les lieux avant le terme de la cérémonie ternissant ainsi l’image de Singani.





Face à cette situation inédite, nous tenons à porter à l'attention de l'opinion les points suivants :





La mosquée est un sanctuaire de paix, de recueillement et d'unité. Elle ne saurait être transformée en arène de contestation politique. Porter atteinte au déroulement d'un office religieux est un acte grave qui heurte la foi et la cohésion de notre communauté pour une localité qui s’est toujours positionnée comme un rempart de la religion dans notre pays.

Chaque citoyen, quelle que soit son appartenance politique, dispose du droit inaliénable de circuler librement et de pratiquer sa foi en tout lieu du territoire national sans crainte de harcèlement.

Si la liberté d'opinion et la contestation sont des piliers de la démocratie, elles ne doivent en aucun cas s'exercer au détriment de l'ordre public et du respect dû à la dignité d'autrui.





Les partisans du parti CRC de Singani, condamnent avec la plus grande fermeté ces comportements qui ternissent l’image de notre jeunesse et de notre cité. Nous appelons les leaders d’opinion, les parents et les autorités religieuses de Singani à renforcer la sensibilisation des jeunes sur la distinction nécessaire entre le débat politique et le respect des valeurs sacrées.





La politique doit nous diviser sur des idées, mais jamais sur notre humanité ni sur notre spiritualité.





Fait à Singani, le 20 mars 2026

Convention Pour le renouveau des Comores de Singani