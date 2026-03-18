Signature d'un contrat de 2,9 milliards relatif aux équipements de six établissements

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0 0 18 mars 2026 2026-03-18T11:36:00+01:00 Modifier ce post

Signature d'un contrat de 2,9 milliards relatif aux équipements de six établissements. L’objectif du projet est d'aligner les compétences des diplômés

Projet Professionnalisation de l'offre de formation et Insertion - (PROFI), Signature du Contrat Relatif aux Équipements des Six Établissements Bénéficiaires


Signature d'un contrat de 2,9 milliards relatif aux équipements de six établissements

Ce mardi 17 mars 2026, le Ministre de l’Éducation Nationale, M. BACAR MVOULANA, a officialisé la signature d’un contrat d’équipement dans le cadre du Projet de Professionnalisation de l’Offre de Formation et d’Insertion (PROFI).

Soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD), ce projet vise à transformer en profondeur le paysage de l’enseignement technique et supérieur dans le pays.

Le contrat, s’élevant à près de 2,9 milliards de KMF (précisément 2 926 260 582 KMF), a été attribué à la société internationale ACIA, basée à Paris. Cette entreprise sera chargée de la fourniture et de l’installation d’équipements pédagogiques de pointe et de matériels informatiques de dernière génération.

Six établissements de référence bénéficieront de cette modernisation : LTPA, LPHA, ENTP pour l'enseignement secondaire et IUT, FST, CUP pour l'enseignement supérieur.

L’objectif du projet est d'aligner les compétences des diplômés sur les réalités du marché de l’emploi. Ces nouveaux équipements soutiendront des secteurs vitaux pour l’émergence économique du pays, notamment l’agriculture et l’environnement ; le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP) ; les technologies industrielles ; et l’informatique et le numérique.

Pour le gouvernement, il ne s'agit pas seulement d'un achat de matériel, mais d'un levier de transformation sociale. En valorisant les métiers techniques, le ministère entend renforcer l'employabilité des jeunes et encourager l'innovation locale.

La gestion opérationnelle est pilotée par la Cellule de Gestion de Projet (CGP) du ministère, avec l’expertise technique du cabinet SFERE. Cette collaboration illustre la solidité du partenariat franco-comorien, tourné vers le développement humain et la modernisation des infrastructures éducatives.

"À travers cet investissement structurant, le Gouvernement réaffirme sa détermination à faire de la formation scientifique et professionnelle un levier essentiel de développement ", souligne le communiqué officiel.

Photos Mdjomba Soule
HaYba Jumla Digital African Voice From Moroni

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