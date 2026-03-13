Un proche du gouverneur Ibrahim Mze arrêté pour des menaces de mort

Un proche du gouverneur Ibrahim Mze arrêté pour des menaces de mort.

Un proche du gouverneur Ibrahim Mze arrêté pour des menaces de mort

Un proche du gouverneur de Ngazidja, Ibrahim Mze, a été arrêté ce vendredi à Mitsamiouli pour des menaces de mort à l’encontre du journaliste Oubeid Mchangama.

D'après nos informations, le surnommé Ahmed Kiko originaire de Mitsamiouli, s'est introduit ce jeudi dans l'établissement scolaire où est scolarisé l'enfant du journaliste le plus écouté du pays et a proféré des menaces de mort à l'encontre de ce dernier.

Après la scène, Oubeid a porté plainte. Ahmed Kiko se trouverait en garde à vue à la gendarmerie. A suivre...

