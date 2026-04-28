Rencontre avec Azali : L’ancien ministre Sidi s’en prend violemment à Me Fahmi Saïd Ibrahim. Il y a de nombreuses réflexions que soulèvent cet entret

L’ancien ministre de l’Intérieur, Sidi, étrille Me Fahmi suite à sa rencontre avec Azali





L’ancien ministre de l’Intérieur, Ibrahim Mhoumadi Sidi, s’en prend violemment à Me Fahmi Saïd Ibrahim à la suite de la rencontre entre ce dernier et le chef de l’État, Azali Assoumani. Cette entrevue avait été annoncée à l’avance par l’intéressé et assortie d’un communiqué en guise de compte-rendu. La réaction de Sidi nous amène à nous interroger sur son silence lors de la rencontre entre le Dr Salim et Azali Assoumani. Or que contrairement à Fahmi, Salim souhaitait garder son entrevue secrète, mais c'était sans compter sur les indiscrétions du journaliste Oubeidillah Mchangama.





Ci-dessous la réaction d’Ibrahim Mhoumadi Sidi que nous avons obtenue de source anonyme. Notre source a récupéré ce message dans un groupe de discussion comptant des centaines de membres du parti Juwa :





L’AMITIÉ SCÉLÉRATE







J’ai pris connaissance du compte rendu de la rencontre entre Me Fahami Said IBRAHIM avec son ami, Azali ASSOUMANI. Compte rendu écrit par notre Maître en personne et qui ne souffre donc d’aucune manipulation ou oubli de ce qu’ils se sont dit. J’ai pris connaissance du compte rendu de la rencontre entre Me Fahami Said IBRAHIM avec son ami, Azali ASSOUMANI. Compte rendu écrit par notre Maître en personne et qui ne souffre donc d’aucune manipulation ou oubli de ce qu’ils se sont dit.





Je salue l’initiative qui, encore une fois, témoigne des très bonnes relations saines, lisibles et clairement affirmées entre les deux hommes et qui laissent prévoir un retour de l’ascenseur d’Azali en faveur de Fahami pour la tournante de 2029 à Anjouan. Tournante à laquelle notre brillant défenseur de la politique générale comme de la diplomatie d’Azali, le Prince, compte être de la mêlée, puisque il a des origines anjouanaises.





Il y a de nombreuses réflexions que soulèvent cet entretien et le compte qui nous est livré mais je vous dispense de mes remarques et observations comme de mes propres réflexions.





J’aurai juste quelques mots en une phrase : l’homme le plus aimé et honoré par notre président d’honneur du parti, Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI, l’otage depuis 9 ans d’Azali ASSOUMANI, notre avocat, Fahami a tout simplement et tout bonnement omis de l’évoquer dans sa rencontre avec son geôlier.





Avis à ses fans qui croient toujours à l’idyllique et profonde amitié entre les deux hommes et son prétendu combat jamais prouvé pour la libération de SAMBI.





En tous cas, je ne serai pas surpris par les explications rationnelles de certains parmi nous qui vont trouver des raisons justificatives de cette attitude de notre membre éminent du parti à répliquer à mon propos. Je les ai prévues et les recevra avec beaucoup de lucidité. Merci pour votre lecture.





I M Sidi